الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة اليوم الأربعاء

توقعت الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء غير مستقرة ومغبرة أحياناً، ويكون غائما جزئياً الى غائم، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين