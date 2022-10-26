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إصابة لاعب جديد تزيد أتعاب فريق بيت حانون

26 أكتوبر 2022 . الساعة 02:39 بتوقيت القدس
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اللاعب الكفارنة يميناً بجانب نائب رئيس النادي شادي ناصر
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد بيت حانون ناجي الكفارنة، لإصابة بخلع في كوع اليد اليسرى، خلال تدريب الفريق أمس.

ونُقل الكفارنة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم وضع يده في الجبس، وطالبه الطبيب المعالج بالراحة خلال الفترة القادمة

ومن المتوقع غياب اللاعب الكفارنة عن الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب، وربما يتأثر الفريق بغيابه كونه أحد الركائز الأساسية للفريق.

يلعب الكفارنة في مركز الدفاع، ويُقدم أداء جيد مع الفريق منذ قدومه إليه الموسم الماضي، ويتميز بالقوة والصلابة وضربات الرأس.

ويواجه اتحاد بيت حانون نظيره شباب خانيونس على ملعب بيت حانون يوم الأحد القادم، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ولم يُقدم فريق اتحاد بيت حانون المستوى المأمول منه الموسم الحالي، وبات يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط فقط.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بيت حانون #ناجي الكفارنة

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