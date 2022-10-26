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قرار جديد لمجلس إدارة نادي غزة الرياضي

26 أكتوبر 2022 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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شعار نادي غزة الرياضي
غزة / مؤمن الكحلوت:

قبل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي استقالة كمال صقر، من عضوية مجلس الإدارة، بعدما تقدم بها مطلع الشهر الحالي.


ويُحاول المجلس إقناع الكابتن محمد عاشور، لشغل منصب في مجلس الإدارة، خلفاً للمستقيل صقر، الذي يأتي عليه الدور في الانتخابات الأخيرة، حسب لوائح وقوانين المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث لم يُقرر عاشور الموافقة من عدمها، علماً أنه يعمل مدرباً لفرق كرة السلة في النادي حالياً.


وفي حال رفض عاشور، سيكون المستشار محمد أبو دف بدلاً منه، وفي حال رفض سيكون مروان عجور بدلاً منه، أو يوسف موسى أخر الأعضاء الذين لم يُحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة.


ولم يرد المجلس على الاستقالة التي تقدم بها العضو عطاالله أبو عاصي، والتي تقدم بها رسمياً، مؤكداً أنه لن يتناقش بها مع أحد، وأنها نهائية بلا رجعة.


وقرر المجلس تعيين الكابتن مأمون ساق الله أميناً للسر بدلاً من صقر، الذي تم تعيينه قبل شهر تقريباً بدلاً المستقيل إبراهيم العشي.

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#غزة الرياضي #كمال صقر

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