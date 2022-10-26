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وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً

26 أكتوبر 2022 . الساعة 00:57 بتوقيت القدس
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عمو حاجي

توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنى بـ"عمو حاجي" الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى "إصابته بالمرض".

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأشارت "إرنا" الى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#ايران #أقذر رجال العالم #عمو حاجي #نصف قرن

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