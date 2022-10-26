لايبزيغ يهزم ريال مدريد ويقترب من التأهل ودورتموند يخطف التأهل

أشعل لايبتسيش الألماني الصراع على بطاقة العبور الثانية إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه ضيفه حامل اللقب ريال مدريد 3-2، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل للفائز جوسكو جفارديول 13، كريستوفر نكونكو 18، تيمو فيرنر 81، فيما وقع على هدفي الفريق الملكي الهداف البرازيلي فينيسيوس جونيور 44. ومواطنه رودريغو من ركلة جزاء.

وصار في رصيد لايبتسيش 9 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر 10 نقاط والذي ضمن عبوره سابقاً.

وفي المرتبة الثالثة يأتي شاختار دونيتسك الأوكراني الذي تعادل مع سلتيك (الرابع بنقطتين) 1-1 في إطار المرحلة عينها.

وخطف بوروسيا دورتموند الألماني بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع مانشستر سيتي الإنكليزي 0-0 الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة لأمجد الكؤوس.

وبعد هذا التعادل على ملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند صار في رصيد الفريق الأصفر 8 نقاط.

وكان سيتي تأهل في الجولة السابقة لكنه ضمن الثلاثاء صدارة المجموعة مع 11 نقطة، لتفوقه في المواجهتين المباشرتين على دورتموند الذي ابتعد بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الإسباني الفائز 3-0 على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي (نقطتان).

المصدر / وكالات