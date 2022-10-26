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بايدن: روسيا سترتكب خطأ جسيما حال استخدامها أسلحة نووية بأوكرانيا

26 أكتوبر 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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الرئيس الأمريكي بايدن

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن روسيا "سترتكب خطأ جسيما للغاية" إذا ما استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا، وسط ادعاءات روسية بأن كييف قد تستخدم "قنبلة قذرة".

وقال بايدن، من البيت الأبيض بعد حصوله على الجرعة المعززة المحدثة المضادة لكورونا، "إن روسيا سترتكب خطأ جسيما للغاية حال استخدامها أسلحة نووية تكتيكية".

وأضاف: "أنا لا أضمن لكم أنها ستكون عملية راية مزيفة (لإخفاء هوية المنفذ). أنا لا أعرف، لكنها في حال تمت ستكون خطأ جسيما وفادحا".

تصريحات بايدن كانت ردا على سؤال حوال ما إذا كانت المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها هي بداية لعملية "راية مزيفة" لروسيا.

المصدر / وكالات
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#روسيا #امريكيا #بايدن #اوكرانيا #اسلحة نووية

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