العفو الدولية تدعو الجنائية الدولية إلى التحقيق بجرائم حرب في غزة

دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد أصدرته: إن 31 مدنيا كانوا من بين 49 فلسطينياً استشهدوا خلال العدوان الذي استمر ثلاثة أيام على القطاع المحاصر من قبل (إسرائيل).

وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها المحكمة الجنائية الدولية، بـ"التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس/آب 2022".

وأضافت: "قامت منظمة العفو الدولية بجمع أدلة جديدة على هجمات غير قانونية وتحليلها، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية".

وفصّل التقرير غارة استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة وأسفرت عن استشهاد سبعة مدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين