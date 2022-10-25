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القانوع: التشييع المهيب لشهداء نابلس استفتاء على صوابية خيار المقاومة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الجماهير الفلسطينية المهيبه التي خرجت بعشرات الآلاف في تشييع جثامين شهداء نابلس تشكل استفتاءً جديداً على صوابية خيار المقاومة والتفاف شعبنا حوله.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، أن الجماهير تبعث برسالة للاحتلال الإسرائيلي بفشل سياسته في حصار نابلس والقتل والعدوان وأن نابلس وأهلها لا يمكن النيل منهم وكسر إرادتهم

وتابع "ارتقاء الشهداء هو ميلاد جديد لآلاف الثائرين والمقاومين في كل أرجاء الضفة الغربية".

وشارك عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، في تشييع خمسة من شهداء محافظة نابلس، ارتقوا إثر عدوان الاحتلال على حارة الياسمية فجر اليوم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #نابلس

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