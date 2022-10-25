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الكشف عن مصير "مُلقي" الحجر على الحكم اليازجي

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الكشف عن مصير "مُلقي" الحجر على الحكم اليازجي

25 أكتوبر 2022 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

من المقرر أن يقدم جهاز الشرطة تقريره الخاص لاتحاد كرة القدم، بعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بإلقاء الحجر على الحكم المساعد محمد اليازجي، عقب إنتهاء مباراة خدمات النصيرات واتحاد خانيونس التي جرت أول أمس على ملعب الدرة، في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي. 

وتحفظت الشرطة على اثنين من المشتبه بهم بإلقاء الحجر على الحكم اليازجي والذين كانوا يتواجدون على المدرج، حيث تم نقلهم إلى مركز المحافظة الوسطى لاستكمال التحقيقات التي أثبتت قيام أحدهم بإلقاء الحجر على الحكم بعد انتهاء المباراة. 

ورفض الحكم اليازجي التقدم ببلاغ رسمي لدى الشرطة بالحادثة بناء على طلب اتحاد كرة القدم، دون توضيح الأسباب التي دفعت الاتحاد لمنع اليازجي من التقدم ببلاغ لكي يتسنى للشرطة استكمال إجراءاتها.

وقررت الشرطة إخلاء سبيل المتحفظ عليهما بعد التوقيع على تعهد بعدم القيام بأي مخالفة قانونية، في ظل عدم التقدم بشكوى ضد أي منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الدوري الممتاز #الدوري المحلي #رياضة

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