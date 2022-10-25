مسيرة وسط قطاع غزة تضامنًا مع أهالي نابلس

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة الوسطى، مساء اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مخيمي البريج والنصيرات، تضامنًا مع أهالي مدينة نابلس جبل النار الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية شرسة من قِبل قوات الاحتلال.

وشارك في المسيرة ممثلون عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المحافظة، رفع فيها المشاركون رايات الفصائل واللافتات مُردّدين هتافات تنديدًا بإجرام الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا في الضفة عمومًا وفي مدينة نابلس على وجه الخصوص، لتصل هذه الهتافات إلى الثائرين لتشدَّ على أياديهم الضاغطة على الزناد في وجه الاحتلال وأعوانه.

وفي كلمةٍ لفصائل العمل الوطني والإسلامي ألقاها القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة قال: "إنّ خروج هذه الجماهير الغفيرة في المحافظة الوسطى هي رسالة ثورية إلى أهلنا في نابلس بأنّ خيار المقاومة هو الخيارالأمثل لإيقاف غطرسة وإجرام المحتل بحقّ أبناء شعبنا".

وأضاف: "ندعو أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة والاصطفاف إلى جانب خيار الشعب الفلسطيني وأبطال عرين الأسود، الذين يُمثّلون وحدة الشعب الفلسطيني وثورته لردع تمادي الاحتلال في أراضينا وعلى أبناء شعبنا".

وأكد الثوابتة على أنّ نابلس عصية على الانكسار بعزيمة رجالها الميامين وإنّ بوصلة الصراع مع الاحتلال تتمحور نحو تحرير كل فلسطين، مشددًا على أنه يجب بذل كل الجهود والوسائل للدفاع عن أبناء شعبنا.

وأوضح بأنّ وحدة الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة هي السبيل الوحيد إلى تحررنا وتحرير أرضنا، مشيرًا إلى أنّ التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في رام الله يُعزّز الهجمة الإسرائيلية على أهلنا في نابلس.

ووجّه الثوابتة التحية لأراوح الشهداء الذين بذلوا دماءهم من أجل فلسطين، ولشعبنا الفلسطيني الثائر في الضفة المحتلة، وفي أراضي الـ 48 المحتل، وفي الشتات، وفي كل أماكن تواجده.

المصدر / فلسطين أون لاين