مسيرات حاشدة في قطاع غزة دعمًا للمقاومة في الضفة والقدس

خرجت جماهير شعبنا في مناطق عدة من قطاع غزة إلى الشوارع بعد صلاة العشاء اليوم، إسنادًا لأهلنا الثائرين في الضفة الغربية والقدس، ورفضًا لجريمة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عدد من أبناء مدينة نابلس.

وأوضح القيادي في حركة "حماس" د. إسماعيل رضوان خلال مسيرة انطلقت في مدينة غزة، أنّ المسيرات تأكيد على وحدة شعبنا في الضفة وغزة، قائلًا: "نقف اليوم على أرض غزة دعمًا للشعب الفلسطيني في نابلس الذي يدافع عن كرامة الأمة".

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية كاملة عن جرائمه بحقّ أبناء شعبنا ونسائه وأطفاله، مشددًا على أنّ دماء الشهداء ستكون غضبًا ووقودًا للمقاومة ضد الاحتلال.

وقال رضوان: "شعبنا سيواصل مسيرة الجهاد والمقاومة حتى كنس المحتل"، مضيفًا: "لن نسمح للاحتلال بالتفرد بأبناء شعبنا في مدن الضفة".

وشدَّد على أنّ "جريمة الاحتلال في نابلس لن تمر دون حساب، وردّ المقاومة سيكون بحجم الجريمة"، لافتًا أنّ جرائم الاحتلال ستزيدنا إصرارًا ومضيًا على طريق التحرير.

ودعا رضوان لتسيير قوافل لكسر الحصار عن نابلس، قائلًا: "ندعو الفدائيين إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس".

وأشار أنّ المعركة مفتوحة مع الاحتلال و كل إمكانات المقاومة مسخرة لإسناد أهلنا في الضفة المحتلة.

وأرسل رضوان تحية إلى أفراد الأجهزة الأمنية الشرفاء الذين أفشلوا مخطط الاحتلال وانحازوا للمقاومة دفاعًا عن أبناء شعبهم.





بدوره، أوضح القيادي هاني الثوابتة متحدثًا باسم فصائل العمل الوطني والإسلامي خلال مسيرة خرجت في المحافظة الوسطى أنّ الصفر أصبح له قيمة في ثقافة الشعب الفلسطيني.

وشدّد على أنّ محاولات الالتفاف على المقاومة ستفشل، وشعبنا لن يقبل الخضوع ومقاومته مستمرة، قائلًا: "غزة تستطيع أن تدافع، وتقول الكلمة الفصل في اللحظة المناسبة".

واحتشد عشرات الشبان الغاضبين عصر اليوم الثلاثاء بالقرب من مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، تعبيرًا عن غضبهم جراء الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال خمسة فلسطينيين بمدينة نابلس.

وأشعلت مجموعات من الشباب الثائر الإطارات المطاطية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمترسة فوق التلال خلف السلك الفاصل مع حدود قطاع غزة.

وعمّ اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل، قطاع غزة حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.

وأعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء الحداد والإضراب الشامل في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة اليوم الثلاثاء تعليق الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعليق دوام المؤسسات الحكومية في القطاع بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حدادًا على أرواح شهداء نابلس. كما أغلقت المحال التجارية في قطاع غزة أبوابها استجابة لدعوة الفصائل، وحدادًا على أرواح شهداء نابلس.













المصدر / فلسطين أون لاين