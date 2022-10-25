الدرفيلي: 70 بحثًا ستناقش قضايا المرأة المعاصرة في مؤتمر إسطنبول بنوفمبر

قال الأستاذ الدكتور أشرف الدرفيلى المدير التنفيذى لاتحاد الجامعات الأفروآسيوية، المشرف العام على مؤتمر "قضايا المرأة المعاصرة في كتابات المجددين - التحديات وآليات المعالجة"، إنّ لجان المؤتمر تنهي أعمالها المتعلقة بإطلاق فعاليات المؤتمر في الفترة من 25-26 نوفمبر فى إسطنبول بتركيا.

وأوضح الدرفيلي أنّ إدارة المؤتمر أرسلت خطابات التأشيرة لكافة المشاركين في المؤتمر، مبينًا أنّ جلسات المؤتمر ستشهد نقاش 70 بحثًا علميًّا.

وأشار إلى أنّ الباحثين قدموا 70 بحثًا علميًّا تتسم بالرصانة العلمية والعمق البحثي، تتعلق بقضايا المرأة المعاصرة، وهو ما عده خطوة مهمة نحو ترسيخ أفكار المؤتمر في المجتمعات المختلفة لتحقيق التأثير المرجو من وراء هذه الفعاليات.

وذكر الدرفيلي أنّ المؤتمر الذي سيقام في جامعة "اسكودار"، سيُفتتح بمشاركة قيادات أكاديمية ونسوية عربية بارزة، من بينهم وزير التعليم العالي السوداني البروفيسور محمد حسن دهب، ووزير الشئون الدينية بجمهورية المالديف، والأستاذ سعيد يوجه رئيس مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم بتركيا، والدكتورة هالة عدلي حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم زكريا رئيس جامعة المالديف الإسلامية، والبروفيسور نصير حميد رئيس الجامعة المحمدية بإندونيسيا، والبروفيسور سعيد برهان عبد الله رئيس اتحاد علماء إفريقيا.

ويشارك حضور المؤتمر أيضًا، الوزير عبد المجيد المخلافي ممثل مكتب اتحاد الجامعات الأفروآسيوية بتركيا ورئيس قطاع التدريب والاستشارات بمجموعة أكوا للتكنولوجيا والتعليم ، والبروفيسور الهادي آدم مدير جامعة النيلين بالسودان، والبروفيسور محمد عبد الله سليمان مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان، والبروفيسور أمل فتح الله زركشي نائب رئيس اتحاد الجامعات الأفروآسيوية ورئيس مجلس أمناء دار السلام كونتور بإندونيسيا، والدكتورة منال محمود أحمد مهدي ممثل اتحاد ومدير عام مجموعة أكوا للتكنولوجيا والتعليم، والدكتورة أميرة عبد المنعم عبد الحي رئيس القطاع التجاري بمجموعة أكوا للتكنولوجيا والتعليم.

وأعلن المشرف العام للمؤتمر، أنّ المؤتمر سيشهد تكريم خمسة عشر شخصية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قضايا المرأة المعاصرة".

وأشار إلى أنّ من بين المُكرّمين الدكتورة هالة عدلي حسين الأمين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية رئيس المجلس القومي للمرأة بأستراليا، والبروفيسور أمل فتح الله زركشي نائب رئيس اتحاد الجامعات الأفروآسيوية ورئيس مجلس أمناء دار السلام كونتور بإندونيسيا، والبروفيسورة بدرية سليمان عباس رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية، ومفتي عام القارة الأسترالية، والبروفيسورة أنعام الشهابي عضو لجنة الخبراء وإدارة الأزمات باتحاد الجامعات الأفروآسيوية، والدكتورة زينب البياتي رئيس مجلس إدارة منظمة زهرة الشرق.

المصدر / فلسطين أون لاين