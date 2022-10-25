وقفة احتجاجية في الخليل لعائلة المعتقل السياسي أيمن الجنيدي

نظمت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة أيمن شاكر الجنيدي، وقفة تضامنية للإفراج عنه، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، أمام مقر المخابرات في الخليل.

وأشارت عائلة الجنيدي إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت ابنها بعد إلقائه كلمة في عزاء الشهيد عدي التميمي في الخليل، محمّلة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.

ولفتت العائلة إلى أن أيمن يعاني من أمراض عدة، وعلى رأسها سرطان الغدة الدرقية، محذرة في الوقت ذاته من المساس به أو إيذاءه بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل، اختطفت أجهزة السلطة في نابلس فجر اليوم، الأسير المحرر إيهاب الشولي أمام أطفاله، وذلك بعد اقتحام منزله وتدمير محتوياته.

واستدعى جهاز مخابرات السلطة في بيت لحم الأسير المحرر سعد محمد العصا من بلدة العبيدية، فما اختطفت أجهزة السلطة أمس الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين ثائر عويضات بعد ملاحقته منذ عدة أيام.

وواصلت مخابرات السطة في رام الله اعتقال خمسة شبان من بلدة نعلين غرب رام الله لليوم الثالث على التوالي، وهم معتصم بلال الخواجا، وعبد الله محمد سرور، وأمير نزار الخواجا، وجمعة حسن الخواجا، وضياء ابراهيم سرور.

ولا تزال مخابرات السلطة في رام الله تختطف الشاب إسلام معدي من بلدة كفر مالك لليوم الـ3 على التوالي، أإلى جانب احتجاز المعتقل السياسي فراس اطبيش رغم إصابته بنوبة قلبية لليوم الـ7 على التوالي.

ومدد وقائي السلطة في جنين اعتقال الأسير المحرر عماد عطاطرة من بلدة يعبد لمدة 14 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم السابع على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة اختطاف الشاب مهدي زواهرة من بيت لحم لليوم التاسع على التوالي، والأسير المحرر محمد حمدان لليوم العاشر على التوالي من نابلس، علماً أنه مريض قلب.

ولا يزال جهاز الأمن الوقائي في نابلس يختطف الأسير المحرر سامر شاكر أبو عياش لليوم العاشر على التوالي، علماً أنه يعاني من مشاكل في الطحال ووضعه الصحي يزداد سوءا نتيجة الإهمال الطبي في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين