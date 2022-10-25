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بالصور احتجاجات شرق غزة تضامنًا مع أهالي نابلس

25 أكتوبر 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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احتشد عشرات الشبان الغاضبون عصر اليوم الثلاثاء بالقرب من مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، تعبيرًا عن غضبهم جراء الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال خمسة فلسطينيين بمدينة نابلس.

وأشعلت مجموعات من الشباب الثائر الإطارات المطاطية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمترسة فوق التلال خلف السلك الفاصل مع حدود قطاع غزة.

وعمّ اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل، قطاع غزة حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس.

وأعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء الحداد والإضراب الشامل في قطاع غزة، داعيةً جماهير شعبنا في غزة للخروج إلى الشوارع بعد صلاة العشاء إسنادًا لأهلنا الثائرين في الضفة والقدس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة اليوم الثلاثاء تعليق الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة، كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي تعليق دوام المؤسسات الحكومية في القطاع بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً حدادا على أرواح شهداء نابلس.

كما أغلقت المحال التجارية في قطاع غزة أبوابها استجابة لدعوة الفصائل، وحدادًا على أرواح شهداء نابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #نابلس #الضفة الغربية #عرين الأسود

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