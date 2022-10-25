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إصابة مستوطن في عملية طعن شرق قلقيلية

25 أكتوبر 2022 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم، في عملية طعن في قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال، أن مستوطنًا 55 عاما، أصيب بجروح طفيفة طعنا قرب قرية الفندق، فيما يواصل جيش الاحتلال الانتشار في المكان بحثًا عن المنفذ.

يذكر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، المغلق ببوابة حديدية منذ أكثر من أسبوع.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية طعن #قلقيلية

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