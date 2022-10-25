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استقالة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال

25 أكتوبر 2022 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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أعلن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال الإسرائيلي ياروم بلوم عن نيته إنهاء مهام منصبه مع انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ بلوم أبلغ رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد نيته عدم مواصلة مهام منصبه معللًا ذلك بأنه استنفد منصبه حتى النهاية.

وقالت الصحيفة إنّ بلوم سينهي مهام منصبه بعد 5 سنوات من تكليفه بهذا المنصب حيث عمل بطريقة غير مباشرة في اتصالات مع حركة حماس لغايات استعادة الجنود والأسرى في قطاع غزة.

ومن المتوقع إنهاء بلوم مهام منصبه في 31 أكتوبر الحالي وهو موعد انتهاء عقده مع مكتب رئاسة الحكومة.

وأعرب لبيد عن بالغ شكره لجهود بلوم طيلة 5 سنوات من العمل السري والعلني وبمهنية عالية، على حد تعبيره.

ووفقًا للتوقعات فقد أنهى بلوم مهام منصبه على ضوء مراوحة ملف استعادة الأسرى مكانه بعد رفض الاحتلال لشروط حماس لاستعادتهم.

بينما نُقل عن بلوم قوله إنه أحسّ باستنفاد جهوده في هذا الملف قائلًا "ساهمت في هذا الملف ويجب أن أعرف متى عليَّ التوقف، أُعبّر عن دعمي لعائلات الأسرى".

في حين، سيتولى السكرتير العسكري للبيد آفي غيل منصب منسق الأسرى إلى حين تعيين منسق جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #أسرى #كتائب القسام #مفقودين #الاحتلال الإسرائيلي

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