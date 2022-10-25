بدران: نابلس رافعة للمقاومة على طريق التحرير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن مدينة نابلس تمثل رافعة متقدمة للمقاومة الفلسطينية، مشددا على أن عرين الأسود وعاء وطني مقاوم يمثل الفلسطينيين كافة.

وقال بدران الثلاثاء، إن نابلس اليوم تعيد أمجادها في مقاومة الاحتلال، مؤكدا أنها رافعة متقدمة للمقاومة، مردفا هذا عهدنا بها.

وأضاف "في نابلس مدينة الشهداء والمآذن يوم عز رغم الألم، ومشهد فخر رغم الحزن وصورة بطولة ونصر، مردفا فالشهداء هم منارات على طريق التحرير، والقدوة والنموذج للأجيال الصاعدة".

المصدر / فلسطين أون لاين