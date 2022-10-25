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صرف المنحة القطرية عن شهر أكتوبر غدا الأربعاء

25 أكتوبر 2022 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

وذكر السفير العمادي في تصريح صحفي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وبإمكان المستفيدين من الاستعلام عن أسمائهم عبر الرابط التالي لحظة تفعيله  رابط فحص المنحة القطرية

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #فلسطين #قطر #المنحة القطرية

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