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تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات الدوري في غزة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

قرر اتحاد كرة القدم تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات الدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، بناء على توصية لجنة المسابقات بالاتحاد. 

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين"، فإنه من المقرر أن يتم البدء بالموعد الجديد من الجولة السابعة.

وتقام مباريات يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت الصيفي الحالي ، على أن تنطلق المباريات من يوم السبت القادم الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشتوي الذي سيتم اعتماده ليلة الجمعة - فجر السبت.

وتنطلق الجولة السابعة يوم الجمعة بمباراتي اتحاد خانيونس وشباب جباليا والهلال وخدمات النصيرات في الدوري الممتاز، وبالدرجة الأولى يلتقي الشاطئ والأهلي وخدمات البريج ونماء.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #رياضة #دوري غزة

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