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أمير قطر ينتقد حملات التشويه بسبب استضافة كأس العالم

25 أكتوبر 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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أمير قطر ينتقد حملات التشويه بسبب استضافة كأس العالم

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم 2022 لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وإنها تعاملت مع الأمر في البداية بحسن نية، بل رأت "أن بعض النقد إيجابي ومفيد".

وأضاف "ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغًا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأكد أمير قطر أن كأس العالم، الذي ستستضيفه البلاد في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، "حدث تاريخي ومناسبة إنسانية كبرى".

تأتي تصريحات الأمير تميم قبل أسابيع من انطلاق البطولة العالمية، التي تجري لأول مرة في المنطقة العربية.

كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد قال إن قطر "جاهزة" لتنظيم أفضل نسخة من بطولة كأس العالم، وهي جاهزة لرفع التحدي، لافتاً إلى تحقيق نسبة مبيعات عالية من التذاكر.

المصدر / وكالات
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