فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحديد موعد جديد لانطلاق مباريات الدوري في غزة

أمير قطر ينتقد حملات التشويه بسبب استضافة كأس العالم

خاطر: مشهد تشييع شهداء نابلس يؤكد مبايعة الجماهير للمقاومة

حادث مروّع يودي بـ10 أشخاص من أسرة واحدة في مصر

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء 26 أكتوبر

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط هذه

"التعاون الإسلامي" تُدين عدوان الاحتلال على نابلس

المحرر أبو ضاهر.. تحقيقات وأوقات صعبة انتهت بين يدي والدته

غضب وإضراب شامل في غزة حدادًا على أرواح شهداء الضفة

بمشاركة عشرات الآلاف.. تشييع مهيب لشهداء نابلس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خاطر: مشهد تشييع شهداء نابلس يؤكد مبايعة الجماهير للمقاومة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
...
تشييع أقمار نابلس

قالت الكاتبة لمى خاطر: إن "تشييع أبطال نابلس بهذا المشهد المهيب دليل على مبايعة الجماهير للمقاومة الفلسطينية".

وأكدت خاطر خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحاضنة الشعبية للمقاومة في هذه المرحلة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني، والشهداء الذين ارتقوا يؤثرون في الشبان الفلسطينيين بالاقتداء بأثرهم.

وذكرت أن "الاحتلال يخشى من الأثر المعنوي بالتفاف الجماهير حول المقاومة، ويرصد التأثير الواسع لحالة المقاومة المتصاعدة في الضفة".

وبيّنت أن "المقاومة توحدنا ومنهج المساومة يفرق بين مكونات شعبنا، وما دمنا نقاوم فنحن بخير هذه هي المعادلة الأساسية لشعبنا الفلسطيني".

ورأت أن الاحتلال "ينتهج سياسة التصفية للشبان الثائر في مجموعة عرين الأسود، ويريد الانتقام كل من يمس بأمن المستوطنين لكسب الأصوات الانتخابية".

وشيّع آلاف الجماهير بنابلس، اليوم الثلاثاء، في موكب مهيب، جثامين شهداء نابلس الخمسة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، وسط هتافات بيعة لخيار المقاومة.

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.

بدورها، زفت حركة "حماس" شهداء نابلس ورام الله، وأكدت أن الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

ودعت "أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#لمى خاطر #المقاومة الفلسطينية #شهداء نابلس #عرين الأسود #بيعة المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة