حادث مروّع يودي بـ10 أشخاص من أسرة واحدة في مصر

شهدت مدينة المحلة الكبرى في مصر، حالة من الحزن الشديد بعد وفاة 10 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث أثناء عودتهم من دمياط وقضاء عطلة صيفية.

وتُوفّي في الحادث مسن وزوجته وأبناؤهم وأحفادهم، وبلغ عدد المتوفين في الحادث 10 من بينهم أطفال جميعهم من أسرة واحدة بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى.

وفي التفاصيل، تلقى مركز "طلخا" بوقوع حادث أسفل كوبري شرنقاش على رافد جمصة بنطاق المركز ووقوع وفيات ومصابين.

وبالفحص تبين وقوع حادث بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل نتيجة التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة.

والصرعى في الحادث جميعهم من أسرة واحدة وهم الشيخ رجب درويش وزوجته وابنتهم عائشة وابنهم عمار وزوجة نجله خالد، وخمسة أطفال.

المصدر / وكالات