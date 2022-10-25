فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط هذه

"التعاون الإسلامي" تُدين عدوان الاحتلال على نابلس

المحرر أبو ضاهر.. تحقيقات وأوقات صعبة انتهت بين يدي والدته

غضب وإضراب شامل في غزة حدادًا على أرواح شهداء الضفة

تشييع مهيب لشهداء نابلس وتجديد بيعة للمقاومة

لليوم الـ31.. المعتقلون السياسيّون بسجون السلطة مستمرون في إضرابهم

السنداوي: استئناف علاقة حماس مع سوريا "إضافة نوعية للمقاومة"

دعوات شعبية لوقف إطلاق النار في جنازات الشهداء بالضفة

عرين الأسود تنعى شهداءها بنابلس وتتعهد بالمضي في المقاومة

"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط هذه

25 أكتوبر 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
...
اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد بعد نهاية الجولة السابعة من الدوري العام لكرة القدم في غزة، حيث جاءت القرارات على النحو التالي.

-تخسير شباب رفح 3/0 إداريا لصالح نادي شباب خانيونس

-تخسير نادي الاستقلال 3/0 إداريا لصالح نادي الصلاح.

إيقاف حارس مرمى الاستقلال ابراهيم حدايد سنتين ميلاديتين.

-إيقاف لاعب نادي القادسية أحمد برهوم 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

-إيقاف عدد من المدربين والإداريين.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد سلسلة من اعتداءات جماهير الأندية التي شملها القرارات على لجان حكام المباريات، وحالة الشغب التي حدثت.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد الكرة #قرارات لجنة الانضباط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة