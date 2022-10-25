اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط هذه

صادق اتحاد الكرة على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد بعد نهاية الجولة السابعة من الدوري العام لكرة القدم في غزة، حيث جاءت القرارات على النحو التالي.

-تخسير شباب رفح 3/0 إداريا لصالح نادي شباب خانيونس

-تخسير نادي الاستقلال 3/0 إداريا لصالح نادي الصلاح.

إيقاف حارس مرمى الاستقلال ابراهيم حدايد سنتين ميلاديتين.

-إيقاف لاعب نادي القادسية أحمد برهوم 4 مباريات رسمية بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

-إيقاف عدد من المدربين والإداريين.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بعد سلسلة من اعتداءات جماهير الأندية التي شملها القرارات على لجان حكام المباريات، وحالة الشغب التي حدثت.

المصدر / فلسطين أون لاين