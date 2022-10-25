"التعاون الإسلامي" تُدين عدوان الاحتلال على نابلس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح، في مدينتي نابلس شمال الضفة الغربية، ورام الله (وسط).



واقالت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "هذه الجريمة، وما سبقها من اعتداءات متكررة وحصار من قبل الاحتلال إسرائيلي لمدينة نابلس، عدوان عسكري مفتوح على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يستدعي التحقيق والمساءلة".



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وحملت الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم المتواصلة"، مطالبة "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".



وكانت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، أعلنت صباح اليوم، استشهاد خمسة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس (شمال الضفة)، بالإضافة لشهيد سادس في رام الله (وسط)، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة النبي صالح شمال غرب المدينة.

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وعمّ اليوم إضراب شامل، مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.



وجابت المسيرات التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ووفاء لدماء الشهداء، منددة بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة.

المصدر / وكالات