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بمشاركة عشرات الآلاف.. تشييع مهيب لشهداء نابلس

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بالصور بمشاركة عشرات الآلاف.. تشييع مهيب لشهداء نابلس

25 أكتوبر 2022 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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تشييع مهيب لشهداء نابلس

شيّع عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية في نابلس والمدن والبلدات المجاورة، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم، في موكب جنائزي مهيب.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا وسط غضب عارم وهتافات وطنية وإضراب وحداد شل مرافق الحياة في مختلف محافظات الوطن، بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على خطوط التماس.

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وشارك في موكب التشييع، ممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء ورددوا الهتافات الوطنية، والمنددة بجرائم الاحتلال، والمجددة للبيعة للمقاومة المسلحة بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت العديد من أحياء البلدة القديمة في نابلس، واستهدفت منزلاً بصواريخ "الأنيرجا"، وسط اندلاع مواجهات استمرت قرابة ثلاث ساعات، أسفرت عن استشهاد: وديع الحوح (31 عاما)، وحمدي شرف (35 عاما)، وعلي عنتر (26 عاما)، وحمدي قيم (30 عاما)، ومشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عاما)، وإصابة 23 آخرين برصاص الاحتلال، خمسة منهم في حالة الخطر.

وأعلنت وزارة الصحة برام الله، صباح اليوم، استشهاد خمسة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بمدينة نابلس، بالإضافة لشهيد سادس في رام الله، وسط الضفة، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل النبي صالح شمال غرب المدينة.

وعمّ اليوم إضراب شامل، محافظات الضفة الغربية المحتلة، تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على أرواح الشهداء الستة في نابلس ورام الله، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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وجابت المسيرات التي دعت لها القوى الوطنية والفعاليات الشعبية، شوارع المدن والبلدات والقرى والمخيمات، رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ووفاء لدماء الشهداء، مندّدة بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المتواصلة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شهداء نابلس #تشييع الشهداء #الأعلام الفلسطينية

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