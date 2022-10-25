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عرين الأسود تنعى شهداءها بنابلس وتتعهد بالمضي في المقاومة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
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أحد مقاتلي عرين الأسود

نعت مجموعات عرين الأسود شهداء مدينة نابلس، الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في داخل البلدة القديمة في حارة الياسمينة.

كما ونعت المجموعات في بيان لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، ببالغ الحزن والأسى الشهيد القائد البطل وديع الحوح أبو صبيح.

وأضاف البيان: "يا لطهر دمائك الزكية عندما ارتقيت شهيدًا عند الله تعالى، إلى جنّة الله زفّوا الشهيد وحيّوا الشهيد بأغلى نشيد، سلام عليكَ عشتَ عيشة الأحرار وارتقيت وقوفا كالثوار".

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وتوّعدت المجموعات الاحتلال الإسرائيلي بعد جريمتها النكراء تجاه عناصرها وقائدها، وقالت: "والله يا بني صهيون سَتهلكون، وإن قتلتم أسدًا في العرين فهذا الخطأ المبين، فانتظروا الحدث اللعين، ما سَيشف صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِين".

وتعهدت عرين الأسود بالمضي قدما في المقاومة، وبقائها على عهد الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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