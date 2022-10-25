"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في غزة

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية، إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة؛ ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في آب/أغسطس الماضي.



وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد: إن "49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل سلطات الاحتلال".

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وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في أغسطس 2022".



وتوصل بحث "العفو الدولية" إلى أن هجوما قتل فيه خمسة أطفال في مقبرة، "من المرجح أن يكون قد نُفذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيرة".



وفي حادثة ثالثة قالت منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب؛ أطلقت دبابة الاحتلال النار على منزل في منطقة خان يونس الجنوبية، ما أسفر عن مقتل مدني.

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وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

المصدر / فلسطين أون لاين