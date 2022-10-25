فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال في غزة

أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبناءهم في "نفحة"

التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية تعلق الدوام

الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية شرق الخليل

الفصائل بغزة تعلن الحداد والإضراب وتدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورًا

عطل مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب" ويوقفه عن العمل

"حماس" تزفّ شهداء الضفة وتؤكّد: لهيب الثورة سيتواصل بقوّة

6 شهداء في نابلس ورام الله برصاص الاحتلال

أبو زهري: دماء شهداء نابلس المباركة أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة

الأسير "الهريمي" يعلّق إضرابه عن الطعام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبناءهم في "نفحة"

25 أكتوبر 2022 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توجّه، اليوم الثلاثاء، 52 مواطنًا من ذوي الأسرى من قطاع غزة، إلى زيارة ثمانية وعشرين من أبنائهم في سجن "نفحة" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، نقلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة: "توجه صباح اليوم 52 من أهالي المعتقلين لزيارة 28 معتقلاً في سجن نفحة"، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع".

إقرأ أيضاً: تعرّف على موعد زيارات أهالي الأسرى لمستشفى الرملة

وأضافت اللجنة: "أنّه قد تم استئناف برنامج الزيارات للضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لأهالي قطاع غزة".

وأكدت، على أنّها تبقى في "حوار" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف الزيارات إلى سجن "رامون".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أهالي الأسرى #سجن نفحة #أسرى غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة