التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية تعلق الدوام

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تعطيل الدراسة خلال الفترة المسائية في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة ومدارس الوكالة وذلك حداداً على أرواح شهداء مدينة نابلس.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن تعطيل الدراسة جاء استجابة لنداء الفصائل الوطنية والإسلامية، وتلبية لدعوتهم للإضراب الشامل، وتضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات إجرامية من قبل الاحتلال.

كما أعلنت الوزارة عن أن الامتحانات التي كانت مقررة اليوم، سيتم إعادة جدولتها ليوم الخميس المقبل 27 أكتوبر 2022.

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كما وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تعليق دوام المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال المكتب إن التعليق سيكون بدءاً من الساعة الثانية عشر ظهراً، استجابة لدعوة الإضراب التي وجهتها لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، حداداً على شهداء نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين