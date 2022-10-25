الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً لعائلة فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقال منسق هيئة مقاومة الاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور: إن "قوات الاحتلال داهمت منطقة ياقين بقرية بني نعيم، شرقي الخليل، وهدمت منزلاً من طابقين، يعود للمواطن محمد رشيد حسين مناصرة".

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وأضاف الجبور في تصريح صحفي: إن "مواجهات وقعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق".



وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية احتلالية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948.



وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري، بحسب آخر إحصاءات منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا).

المصدر / فلسطين أون لاين