الفصائل بغزة تعلن الحداد والإضراب وتدعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورًا

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حالة الإضراب العام الساعة 12 ظهر اليوم حتى آخر النهار ويشمل ذلك إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية في قطاع غزة.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع لها في غزة اليوم الثلاثاء، لبحث تصعيد الاحتلال في نابلس، إن "جريمة الاحتلال بنابلس لن تمر دون عقاب وندعو الغرفة المشتركة للانعقاد فورا لبحث سبل إسناد الضفة".

وأضافت: إننا "ندعو السلطة وأبناء الأجهزة للاشتباك مع للاحتلال"، مؤكدة على ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لتقود نضال شعبنا في كل مكان وخاصة أمام عربدة المستوطني وإجراءم قوات الاحتلال في القدس والضفة، سيما أن الوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والانجاز.

ودعت الجماهير للخروج بمسيرات ليلية في كل أنحاء القطاع، والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس بفلسطين المحتلة"، بينما دعت الثائرين والمقاومين للاشبتاك مع الاحتلال الإسرائيلي في كل نقاط التماس بفلسطين المحتلة.

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وطالبت الفصائل السلطة وأبناء الأجهزة في نابلس للاشتباك مع الاحتلال، مؤكدة أن الوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والإنجاز.

ووجهت الفصائل كل التحية للمقاومين والثائرين بالضفة وندعو للانتفاض في وجه الاحتلال.

ودعت الفصائل أهلنا في الداخل المحتل إلى أوسع تحرك ممكن نصرة لشعبهم في القدس ونابلس وكل مدن الضفة، فيما دعت شعبنا في الشتات خاصة في لبنان وسوريا والأردن، وأوروبا والأمريكيتين إلى التحرك أمام سفارات الاحتلال رفضا واستنكار للعدوان، وتأكيدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وجرائمه المتصاعدة.

وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن صمته إزاء جرائم الاحتلال، داعية إياه فورا إلى إدانة هذه الجرائم والعمل على تقديم قادته إلى المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين