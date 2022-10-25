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عطل مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب" ويوقفه عن العمل

25 أكتوبر 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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عطل مفاجئ يصيب تطبيق واتس اب

أصاب تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بالمراسلات "واتساب"، الثلاثاء، عطلا مفاجئا بحيث بات المستخدمون غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل عبر المنصة.

وتبدو خدمة التراسل عبر المنصة غير متصلة بالإنترنت تماما، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو فتح المتصفح عبر قائمة الأجهزة المتصلة بالتطبيق.

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ولم تنشر "واتساب"، أي إشارة حول وجود عطل في خدماتها، ولم تعلق على المشكلات التي تواجه مستخدمي تطبيق التراسل حتى الآن.

ولجأ مستخدمو واتساب إلى تويتر للحديث عن تعطل الخدمة، حيث تصدر هاشتاغ (وسم) WhatsAppdown# و#واتساب محركات البحث الأكثر رواجا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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