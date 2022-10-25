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أبو زهري: دماء شهداء نابلس المباركة أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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عضو قيادة إقليم الخارج في حركة حماس سامي أبو زهري

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، أن عنجهية الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو زهري في تغريدة له على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، إن دماء شهداء نابلس المباركة أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة، ودللت على حيوية شعبنا وقدرته على مواصلة المواجهة مع العدو رغم كل القيود.

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وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء 6 شهداء خلال العدوان الإسرائيلي على مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإصابة ما يزيد عن 21 جريحاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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