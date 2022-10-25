الأسير "الهريمي" يعلق إضرابه عن الطعام

أكدت وزارة الأسرى، اليوم الثلاثاء، أن الأسير الفلسطيني المريض أحمد الهريمي، علق إضرابه عن الطعام بعد مرور 11 يوماً عليه، رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

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واعتقل الهريمي في الرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، حيث يعاني من مشاكل في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.



وللمعتقل الهريمي شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من عام، وهو سامي (18 عاما) الذي تجاوز طفولته في المعتقل.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين