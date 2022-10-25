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نابلس.. إضراب شامل حداداً على أرواح الشهداء

25 أكتوبر 2022 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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نانلس - إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، أن اليوم الثلاثاء هو يوم غضب واضراب شامل في المحافظة، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتةاصل على ابناء شعبنا في نابلس.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، في بيان مقتضب، جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

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وتعرضت مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 جريحاً، إضافة إلى شهيد سادس في قرية النبي صالح شمال رام الله.

والشهداء هم: الشهيد علي عنتر والشهيد حمدي شرف، والشهيد حمدي القيم، والشهيد مشعل بغدادي، بالإضافة إلى القائد في مجموعات عرين الأسود الشهيد وديع الحوح.

كما استشهد الشاب قصي التميمي بعدما أصيب برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، إثر قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدمًا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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