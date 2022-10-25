"هنية": نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية: إن "مدينة نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار"، مشدداً على أن هذه التضحيات لن تزيد الثورة في الضفة إلا اشتعالًا، وسيندم الاحتلال على ارتكابه هذه الجرائم.

وأكد هنية في بيان مقتضب، فجر اليوم الثلاثاء: أن "عرين الأسود قوة بحجم فلسطين، مشددا على أنها ستظل موئلًا لكل المقاومين الذي يجسدون وحدة الدم والمصير.

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وتعرضت مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة 21 جريحاً، إضافة إلى شهيد سادس في قرية النبي صالح شمال رام الله.

والشهداء هم: الشهيد علي عنتر والشهيد حمدي شرف، والشهيد حمدي القيم، والشهيد مشعل بغدادي، بالإضافة إلى القائد في مجموعات عرين الأسود الشهيد وديع الحوح.

كما استشهد الشاب قصي التميمي بعدما أصيب برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، إثر قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدمًا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.





المصدر / فلسطين أون لاين