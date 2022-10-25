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محدث 6 شهداء في نابلس و رام الله برصاص الاحتلال

25 أكتوبر 2022 . الساعة 01:54 بتوقيت القدس
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خمسة من شهداء نابلس

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء 6 شهداء خلال العدوان الإسرائيلي على مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، وإصابة ما يزيد عن 21 جريحاً.

وذكرت مصادر محلية أن شهداء نابلس هم: الشهيد علي عنتر والشهيد حمدي شرف، والشهيد حمدي القيم، والشهيد مشعل بغدادي، بالإضافة إلى القائد في مجموعات عرين الأسود الشهيد وديع الحوح.

واستشهد الشاب قصي التميمي بعدما أصيب برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، إثر قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدمًا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل، مدينة نابلس من عدة مداخل، وحاصرت أحد المباني في حارة الياسمينة وقصفته بصواريخ، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وتفجيرات في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه قد سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء بالبلدة، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مُسيّرة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #البلدة القديمة #اقتحام نابلس #عرين الاسود

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