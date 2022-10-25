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محدث 4 شهداء في نابلس وخامس في رام الله برصاص الاحتلال

25 أكتوبر 2022 . الساعة 01:54 بتوقيت القدس
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أمام مستشفى رفيديا في نابلس

أعلنت وزارة الصحة أن العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، خلف 4 شهداء و21 مصابا بينهم 4 في حالة الخطر، إضافة إلى شهيد خامس في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن شهداء نابلس هم الشهيد علي عنتر والشهيد حمدي شرف، والشهيد حمدي القيم، بالإضافة إلى القائد في مجموعات عرين الأسود الشهيد وديع الحوح.

واستشهد الشاب قصي التميمي بعدما أصيب برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الصدر، في مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، إثر قمع الاحتلال لمسيرة خرجت تضامنا مع نابلس، مستخدمًا الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بعد منتصف الليل، مدينة نابلس من عدة مداخل، وحاصرت أحد المباني في حارة الياسمينة وقصفته بصواريخ، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وتفجيرات في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه قد سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء بالبلدة، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مُسيّرة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #البلدة القديمة #اقتحام نابلس #عرين الاسود

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