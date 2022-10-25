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مدينة عربية تستضيف السوبر الإسباني 2022

25 أكتوبر 2022 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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مدينة عربية تستضيف السوبر الإسباني 2022

أكدت تقارير صحفية إسبانية إقامة كأس السوبر الإسباني 2022 في مدينة جدة بالسعودية في الفترة بين 11 إلى 15 يناير.

ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا في نصف النهائي الأول، وبرشلونة مع ريال بيتيس في نصف النهائي الثاني والفائزان في المباراتين يلتقيان في المباراة النهائية.

وفاز ريال مدريد بآخر نسخة في كأس السوبر الإسباني وأقيمت في السعودية بعد فوزه 2-0على أتلتيك بلباو في النهائي، علما أن ريال مدريد تغلب 3-2 على برشلونة في نصف النهائي.

كما استضافت السعودية كأس السوبر الإسباني 2019 وتوج فيه ريال مدريد بفوزه في النهائي بضربات الترجيح على أتلتيكو مدريد.

ويشارك ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني 2022 بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، في حين يشارك ريال بيتيس بصفته بطل كأس إسبانيا، ويشارك برشلونة بصفته وصيف الدوري الإسباني، وفالنسيا بصفته وصيف الكأس.

وبرشلونة أكثر فريق فاز بكأس السوبر الإسباني ونال اللقب 13 مرة، مقابل 12 لقبا لريال مدريد، و3 ألقاب لكل من أتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونا، ولقبين لأتلتيكو مدريد، ولقب وحيد لكل من إشبيلية، وريال سرقسطة، وفالنسيا، وريال مايوركا، وريال سوسيداد.

 

المصدر / وكالات
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