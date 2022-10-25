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مطار كويتي يرفض ختم جوازات سفر إسرائيلية يحملها سياح

25 أكتوبر 2022 . الساعة 00:02 بتوقيت القدس
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فوجئ موظف استقبال وتعبئة بيانات في مطار الكويت الدولي، بسياح يحملون جواز السفر الإسرائيلي. وبعد تأكد الموظف من هوية الإسرائيليين واطّلاعه على بياناتهم، رصدت لقطات مسجلة قوله لهم: "آسف حاملي الجواز الإسرائيلي غير مسموح لهم ركوب الخطوط الجوية الكويتية". 

ومع هذا القرار الذي أُلقي في وجه "السياح" الإسرائيليين، سألت إسرائيلية الموظف الكويتي عن السبب، فردَّ قائلًا: "قوانين الكويت لا تسمح لحاملي الجواز الإسرائيلي ركوب الخطوط الجوية الكويتية". 

كما سألته: هل هناك أيّ جواز ممنوع من ركوب طائرة الخطوط الجوية الكويتية؟ فردَّ عيلها الموظف "لا.. فقط الجواز الإسرائيلي حاليًّا، هكذا يقول القانون وبكل وضوح". 

يُشار إلى أنّ دولة الكويت ومجلس الأمة الكويتي وافق على تعديلات بتشديد العقوبات وسدّ الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكويت #سفر #مطار

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