التعليم تعلن انتظام العملية التعليمية غدًا الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الإثنين، عن انتظام العملية التعليمية غدًا الثلاثاء، بحيث يكون الدوام طبيعي في المدارس والجامعات تزامنًا مع الكسوف الجزئي للشمس الذي تشهده فلسطين المحتلة.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، أحمد النجار، في تصريحات صحفية: "جرى إرسال نشرات تعريفية وتوعية إلى مدراء المدارس لتوعية الطلبة بمخاطر النظر إلى أشعة الشمس الضارة الناجمة عن الكسوف".

وأضاف النجار: "أنّ الإدارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خطر على الطلبة في المدارس".

المصدر / فلسطين أون لاين