"القوى الوطنية والإسلامية" تنعى ضحايا غرق قوارب الهجرة

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية شباب غزة الذين قضوا نحبهم غرقاً بالقرب من الشواطئ التونسية إثر غرق قارب يضم عشرات الشباب العرب والفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نشاطر ذويهم الأحزان بفقدان هذه الأقمار التي ألجأها الحصار وضيق الحال إلى الهجرة بحثاً عن أرزاقهم وتأمين حياتهم ومستقبلهم".

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية كاملة عن هذا الحصار الذي هو بمثابة عقاب جماعي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وأضافت: "إن هذا الحادث الأليم يدعونا جميعا كقوى وفصائل وجهات رسمية وحكومية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الحصار وآثاره وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تبني مشاريع تنموية تفسح المجال أمام الشباب الفلسطيني للعمل والإنتاج بما يساعد على ظروف الحياة الصعبة".

ودعت اللجنة الأهالي إلى عدم الاستجابة لتجار الدماء الذين يضللون شبابنا ويغرونهم كسباً للمال على حساب آمال الشباب وآلامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين