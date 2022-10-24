فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنازة عسكرية بغزة للشهيد تامر الكيلاني

محمود الراس: عرين الأسود وكتيبة جنين تجسيد عملي لجبهة المقاومة الموحّدة

"خاطر": الاحتلال يقف عاجزاً أمام المد التأثيري للمقاومة في الضفة

مصادر رياضية تكشف لـ"فلسطين أون لاين" مصير المتسبب بإصابة حكم مباراة "النصيرات" و"خان يونس"

تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان

"ما خفي أعظم" يكشف من جديد.. تفاصيل مثيرة

عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب.. الاحتلال يعتقل شابًا وسط الخليل

إصابات بمواجهات في الضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين

رد باريس سان جيرمان على أنباء عقد مبابي الخرافي

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في "بدو"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو "السستم" تحقيق يكشف فضيحة التلاعب بتصاريح عمال قطاع غزة

24 أكتوبر 2022 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
...

نشرت مؤسسة الرسالة للإعلام تحقيقاً استقصائياً بعنوان "السستم.. سماسرة التصاريح" يكشف تفاصيل صادمة حول التلاعب بملف تصاريح العمال، عبر سماسرة جرى الكشف عن طريقة عملهم، وطريقة تلاعبهم عبر سستم هيئة الشؤون المدنية.

وكشف التحقيق كواليس سماسرة التصاريح وكيف يجري التلاعب بهذا الملف عبر ابتزاز العمال للحصول على تصاريح مقابل مبالغ مالية تصل لــ500 دولار للتصريح الواحد.

كما تناول التحقيق قضية المرفوضين أمنيا، وكشف عن معلومات خطيرة عن التلاعب بهذا الملف لصالح السماسرة وشخصيات متنفذة في الشئون المدنية، وحصل فريق التحقيق على وثائق تؤكد وجود تناقض بين هيئة الشؤون المدنية والمنسق "الإسرائيلي"، فالأولى أرسلت اشعارا بالمنع لأحد المواطنين، وأثناء بحثه في صفحة المنسق نفى وجود منع له.

وللتأكيد أكثر حصل فريق التحقيق على تسجيل صوتي من مسؤولة في الإدارة المدنية "الإسرائيلية" تدعى "هيجر"، تثبت فيه أن الاسم الذي أبلغته هيئة الشؤون بالرفض، هو غير مرفوض، وطلبت منه التقدم مجددا للتسجيل!

وكشف التحقيق معلومة تؤكد أن المبلغ الذي يجنيه سماسرة التصاريح شهرياً يقارب 120 مليون شيكل.

لمشاهدة التحقيق 

 
https://fb.watch/gmr_PRI4nX

#شاهد| #السستم تحقيق استقصائي يكشف فضيحة التلاعب في تصاريح عمال قطاع #غزة #تصاريح_العمال #تحقيق_الرسالة

Posted by ‎الرسالة Al Resalah‎ on Monday, October 24, 2022

 

المصدر / الرسالة نت
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #تحقيق #ابتزاز #عمال #تصاريح #الاحتلال الإسرائيلي #السستم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة