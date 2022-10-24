مصادر رياضية تكشف لـ"فلسطين أون لاين" مصير المتسبب بإصابة حكم مباراة "النصيرات" و"خان يونس"

غزة/ وائل الحلبي:

أكد مصدر مسؤول أن الشرطة تدخلت فور إلقاء أحد المشجعين لحجر على أرضية ملعب الدرة بعد انتهاء مباراة خدمات النصيرات واتحاد خان يونس، مشيرا إلى أن الحجر أصاب الحكم المساعد محمد اليازجي الذي سقط على الأرض بعدها وتم مساعدته للانتقال لغرفة الحكام.

وكشف المصدر لـ"فلسطين أون لاين" أن الشرطة المتواجدة في ملعب الشهيد محمد الدرة، قامت بالتعامل مع الأمر بمسؤولية كاملة للحفاظ على سلامة جميع المتواجدين داخل الملعب.

وبحسب المصدر فإن الشرطة تحفظت على أكثر من شخص تم الاشتباه بهم وتجري حاليا التحقيقات معهم، لمعرفة الذي قام بإلقاء الحجر على الحكم محمد اليازجي.

وشهدت المباراة إلقاء حجر على اليازجي في أثناء المباراة لكنه لم يصبه، ليتم تكرار الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية حيث أصاب الحجر "رقبة" اليازجي في المرة الثانية.

وكانت مباراة الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت ركلة جزاء ضائعة لاتحاد خان يونس في الوقت بدل الضائع.

المصدر / فلسطين أون لاين