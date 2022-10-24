تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان

يعيش الأسير الإداري عبد الباسط معطان (48 عامًا)، من قرية برقة شرق رام الله، والمصاب بسرطان القولون، تدهورًا مستمرًا في صحته، من جرّاء استمرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في إهماله طبيًا بشكل متعمد.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الإثنين، أنه رغم حاجة الأسير معطان الماسّة لأخذ أدوية معينة، إلا أنّ إدارة السّجون، ترفض من تاريخ اعتقاله وحتّى اليوم، السماح بإدخالها أو توفيرها.

ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال قامت بإصدار تقرير طبي للمحكمة يفيد بأن الوضع الصحي له جيد، وهو متعايش مع المرض.

وحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة المعتقل معطان، وجميع المعتقلين المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، خاصّة مع التصاعد الراهن في أعداد الحالات المرضية.

وأصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في عوفر، في أغسطس الماضي، قرارًا بتحويل الأسير المريض معطان للاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل معطان بطريقة همجية، وقام باعتقاله بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه، رغم حالته الصحية التي تحتاج لرعاية ومتابعة.

وخضع معطان لعمليات جراحية عدة قبل اعتقاله السابق، وجرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقاً أن الخلايا السرطانية لم تنته، وهناك احتمالية لانتشار المرض.

ومعطان أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة من الأطفال، ويحمل شهادة الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشغل منصب مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة، بالإضافة إلى كونه أحد الشخصيات الوطنية الفاعلة في برقة.

المصدر / فلسطين أون لاين