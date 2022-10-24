رد باريس سان جيرمان على أنباء عقد مبابي الخرافي

نفى نادي باريس سان جرمان زعم صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في عددها الصادر الإثنين أن نجم المنتخب بطل مونديال 2018 كيليان مبابي وافق على البقاء مع فريق العاصمة عوضاً عن الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بعدما حصل على عقد "غير مسبوق" في تاريخ كرة القدم مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو.

واعتبر النادي الباريسي أن هذا الخبر "زائف"، منددا بمقال "مثير".

وأفادت الصحيفة أن "المفاوضات بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي أسفرت عن عقد غير مسبوق. عقد القرن... أكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة".

ووقّع مبابي في أيار/مايو عقداً جديداً مع سان جرمان لمدة عامين حتى حزيران/يونيو 2024، مع خيار تمديده لعام إضافي مرتبط برغبة اللاعب البالغ 23 عاماً وفق ما كشفت "لو باريزيان" نقلاً عن "مصادر متطابقة مقربة من الملف".

وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي بـ72 مليون يورو قبل الضرائب عن كل عام من العقد، أو 6 ملايين يورو شهرياً (2.7 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب).

يضاف إلى ذلك مكافأة توقيع يبلغ مجموعها 180 مليون يورو وموزعة دفعاتها على ثلاثة أقساط بحسب الصحيفة.

كما تحدثت الصحيفة عن مكافأة "ولاء" ترتفع قيمتها الإجمالية قبل الضرائب من 70 مليون يورو لأول عام من العقد إلى 80 مليون يورو للعام الثاني، وإلى 90 مليوناً في حال قرر مبابي تفعيل خيار البقاء مع نادي العاصمة لعام ثالث.

وقال نادي العاصمة في بيان "بعد المقال المثير الذي نشر (...) عن النادي وأحد لاعبيه، فإن باريس سان جرمان يعترض على القصة والتفاصيل المزعومة".

المصدر / وكالات