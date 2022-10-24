حماس تعرب عن تضامنها مع ضحايا غرق قوارب الهجرة

أعربت حركة حماس عن خالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا من أبناء شعبنا، في حوادث غرق مراكب الهجرة، والتي كان آخرها في ساحل جرجيس التونسية، وفي بحر اليونان، سائلةً الله تعالى لهم الرّحمة والمغفرة، ولأهلهم ولعائلاتهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنها تتابع بكل ألم وحزن الأنباء التي كشفت عن وجود ضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني في حوادث الغرق، ونشاركهم هذا المصاب الأليم.

ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود فلسطينياً وعربياً ودولياً، لحماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، محملةً الاحتلال المسؤولية عن معاناة شعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض للاضطهاد والحصار والمنع من العودة إلى فلسطين، أرض الآباء والأجداد التي هجّر منها قسراً.

المصدر / فلسطين أون لاين