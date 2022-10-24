فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تعرب عن تضامنها مع ضحايا غرق قوارب الهجرة

جنازة عسكرية بغزة للشهيد تامر الكيلاني

الاحتلال يستولي على معدات خلايا شمسية في الأغوار الشمالية

حماس: حصار نابلس جريمة لن تفلح في كسر إرادة المقاومة وصمود شعبنا

مدرب جديد للشجاعية أمام خدمات رفح

تجمع قبائل البادية في غزة يستنكر هدم قرية العراقيب للمرة 208

الاحتلال يمدّد اعتقال قاسم التميمي شقيق الشهيد عدي

رابط قوي بين التغذية والتفوق.. هذه أطباق تساعد الأطفال على التركيز

حماس تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

جيش الاحتلال يعلن سرقة 30 ألف رصاصة قبل أيام

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حملت الاحتلال مسؤولية معاناة شعبنا

حماس تعرب عن تضامنها مع ضحايا غرق قوارب الهجرة

24 أكتوبر 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعربت حركة حماس عن خالص التعازي والمواساة لعائلات الضحايا من أبناء شعبنا، في حوادث غرق مراكب الهجرة، والتي كان آخرها في ساحل جرجيس التونسية، وفي بحر اليونان، سائلةً الله تعالى لهم الرّحمة والمغفرة، ولأهلهم ولعائلاتهم جميل الصبر وحسن العزاء. 

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنها تتابع بكل ألم وحزن الأنباء التي كشفت عن وجود ضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني في حوادث الغرق، ونشاركهم هذا المصاب الأليم.

 ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود فلسطينياً وعربياً ودولياً، لحماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، محملةً الاحتلال المسؤولية عن معاناة شعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض للاضطهاد والحصار والمنع من العودة إلى فلسطين، أرض الآباء والأجداد التي هجّر منها قسراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #غزة #الاحتلال الإسرائيلي #غرق الفوارب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة