مدرب جديد للشجاعية أمام خدمات رفح

غزة/وائل الحلبي:

قرر مجلس ادارة نادي اتحاد الشجاعية تكليف مدرب من أبناء النادي لقيادة الفريق في مباراته القادمة أمام خدمات رفح في اطار الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة.

ووفق متابعة "فلسطين أون لاين" فقد أعلن الشجاعية قبل عدة أيام قبول استقالة الكابتن نعيم السويركي من تدريب الفريق عقب التعادل السلبي أمام غزة الرياضي في الجولة السابعة، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيتولى المهة بشكل دائم.

ومن المقرر أن يتولى الكابتن محمد أبو حليمة تدريب الفريق مؤقتا تحضيرا لمواجهة خدمات رفح، والتي سيقودها نفس المدرب لحين اعلان النادي تعاقده مع المدرب الذي سيخلف السويركي.

ويعد أبو حليمة أحد أبناء الشجاعية ولعب للفريق سنوات طويلة، قبل أن يعمل رفقة عدد من الأجهزة الفنية التي أشرفت على الفريق في السنوات الماضية، وهذا ما جعل أسهمه ترتفع لدى ادارة النادي مع معرفته بكل لاعبي المنطار وإمكانياتهم.

وتراجع الشجاعية للمركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث غابت الانتصارات عنه في مبارياته الثلاثة الأخيرة بخسارتين من شباب جباليا وشباب رفح وتعادل أمام غزة الرياضي.

المصدر / فلسطين أون لاين