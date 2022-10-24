فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: حصار نابلس جريمة لن تفلح في كسر إرادة المقاومة وصمود شعبنا

مدرب جديد للشجاعية أمام خدمات رفح

تجمع قبائل البادية في غزة يستنكر هدم قرية العراقيب للمرة 208

الاحتلال يمدد اعتقال قاسم التميمي شقيق الشهيد عدي

رابط قوي بين التغذية والتفوق.. هذه أطباق تساعد الأطفال على التركيز

حماس تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

جيش الاحتلال يعلن سرقة 30 ألف رصاصة قبل أيام

الشروع في ترميم مَعلم الجندي المجهول وجزء من ساحة القلعة بخان يونس

بيان رسمي من ريال مدريد بشأن مودريتش

"طهران" تعتقل 10 عملاء للموساد يراقبون "المخابرات الإيرانية"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تجمع قبائل البادية في غزة يستنكر هدم قرية العراقيب للمرة 208

24 أكتوبر 2022 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
...
الاحتلال هدم قرية العراقيب دون استجابة للنداءات الدولية

استنكر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، اقدام قوات الاحتلال الإسرئايلي على هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 208 على التوالي منذ هدمها أول مرة في عام 2010.

وقال محمود أبوغياض المتحدث الإعلامي باسم التجمع، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال صباح اليوم بحق قرية العراقيب هو استمرار لسياسة الاحتلال الإجرامية بحق أهلنا في النقب والداخل المحتل بغرض تهجيرهم وترحيلهم عن أرضهم وقراهم.

ووجه أبوغياض التحية لأهل النقب وقرية العراقيب على وجه الخصوص على ثباتهم، وتمسكهم بأرضهم، وإصرارهم على الصمود أمام مخططات اقتلاعهم من أرضهم، من خلال إعادة بناء القرية في كل مرة تتعرض فيها للهدم.

واعتبر أبوغياض اقتلاع أهالي قرية العراقيب من بيوتهم وقريتهم، جريمة بحق الإنسانية تستدعي تدخل المؤسسات الدولية، داعياً المؤسسات الحقوقية الولية النظر بعين العدالة لما يتعرض لها أهالي قرية العراقيب والقرى المهجرة في الداخل المحتل، حيث يحرم الاحتلال الاف الأسر من المأوى والعيش على أرضهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت صباح اليوم الإثنين، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسطين، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #قرية العراقيب #تجمع قبائل البادية #قبائل البادية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة