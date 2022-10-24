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جيش الاحتلال يعلن سرقة 30 ألف رصاصة قبل أيام

24 أكتوبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يحقق في عملية سطو واسعة النطاق، أدت لسرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة سديه تايمان العسكرية (جنوب فلسطين المحتلة عام 48)".

وقال مسؤول في جيش الاحتلال لموقع (واللا) العبري: إن "عملية السطو كانت يوم الأربعاء الماضي، وتُشابه العمليات العسكرية".

ورأى المسؤول أن "الفاعلين" درسوا جيداً الإجراءات الأمنية في القاعدة قبل الاقتحام، نتيجة التراخي الأمني.

وأضاف: أن "ما يقلقني هو تمكنهم من اقتحام المكان، وتحديد موقع المخبأ الدقيق للأسلحة، وإزاحة النوافذ دون أن يسمع أحد، والدخول دون إزعاج، وتحميل الذخيرة الذي استغرق وقتا".

 وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الجمعة، عن حادثة أمنية وقعت داخل قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى سرقة ذخائر عسكرية كبيرة من قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل"، وتجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #قاعدة عسكرية #حدث أمني #سرقة ذخيرة

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